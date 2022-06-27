Rusya temerrüde düşebilir

Bazı Tayvanlı yatırımcılar, Rusya'nın son ödeme tarihi 27 Mayıs olan eurobond tahvillerinin faiz ödemelerini gerçekleştirmediğini belirtti. Ödemeler için tanınan 30 günlük ek süre de dün akşam sona ermişti.

İki kaynak tarafından verilen bilgiye göre, Rusya'nın yüz yıldan uzun bir sürede ilk kez dış unsurlar nedeniyle temerrüde düşmesi bekleniyor.

Rusya'nın 27 Mayıs'a kadar, 2036 vadeli tahvil RU234748670= için 29 milyon dolar, 2026 vadeli tahvil RU000A0JWHA4= için ise 71 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 100 milyon dolar kupon ödemesi gerçekleştirmesi gerekiyordu.