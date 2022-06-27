Rusya temerrüde düştüğü iddialarını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın temerrüde düştüğü iddia edilen tahviller için Mayıs ayında ödemeleri yaptığını, ancak bu ödemelerin Batı'nın Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Euroclear tarafından bloke edildiğini söyledi.

"Euroclear'ın Rusya'nın Eurobond işlemlerini gerçekleştirmeyi kabul etmemesi bizim problemimiz değil" diye konuşan Peskov, Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin hukuksuz bir şekilde bloke edildiğini de öne sürdü.