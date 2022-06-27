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Rusya temerrüde düştüğü iddialarını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın dış borç ödemesini yerine getiremeyerek 1918'den bu yana ilk kez temerrüde düştükleri iddialarının reddettiklerini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın temerrüde düştüğü iddia edilen tahviller için Mayıs ayında ödemeleri yaptığını, ancak bu ödemelerin Batı'nın Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Euroclear tarafından bloke edildiğini söyledi.

"Euroclear'ın Rusya'nın Eurobond işlemlerini gerçekleştirmeyi kabul etmemesi bizim problemimiz değil" diye konuşan Peskov, Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin hukuksuz bir şekilde bloke edildiğini de öne sürdü.

Rusya yüz yıldır ilk kez temerrüde düştüRusya yüz yıldır ilk kez temerrüde düştüKüresel Ekonomi

 

 