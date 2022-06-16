Rusya, yaptırımlar sonrası ihracat politikasını gözden geçirecek
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina yaptığı açıklamasında Rusya'nın yaptırımlar karşısında ihracat politikasını yeniden düşünmesi gerekeceğini dile getirdi.
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar karşısında Rusya'nın ihracat politikasını yeniden düşünmesinin gerekeceğini söyledi.
Rusya için dış şartların önemli şekilde değiştiğini belirten Nabiullina, "Rus ihracatını yeniden düşünmemiz gerekli" dedi.
Nabiullina, ihracat gelirlerine bel bağlamak yerine Rus sanayisinin önemli bir bölümünün iç pazar için çalışmaya başlaması gerektiğini ifadeetti.