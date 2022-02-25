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Rusya, yaptırımlardan etkilenecek bankalara destek verecek

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenecek bankalara destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya MB açıklamasında, bankalara ihtiyaç duydukları ruble ve döviz likiditesinin sağlanacağı belirtilirken, döviz mevduatı çekilişleri ile aynı miktarın bankalara konulacağını vurguladı.

Rusya Merkez Bankası, "Tüm bankalar operasyonlarının yaptırımlardan etkilenmemeleri için tedbirler geliştirdiler ve bu planları yeterli olarak değerlendirdik. Eğer ihtiyaç olur ise bankaların istikrarlarını devam ettirmek için ek araçlar kullanmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

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