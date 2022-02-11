Rusya'da 100 baz puan faiz artışı
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 9,5'e çıkardı.
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Rusya Merkez Bankası (CBR), politika faizini beklentilere paralel 100 baz puan artışla yüzde 9,5'e çıkarırken gelecek toplantılardan birinde faiz artışının mümkün olduğunu söyledi.
Enflasyonun 2023 ortalarında hedeflenen seviyeye döneceğini belirten Rusya Merkez Bankası, 2022 sonunda enflasyonun yüzde 5-6 civarında olmasını bekliyor.
Rusya geçen yıl yoplam 425 baz puan faiz artışına gitmişti.