Rusya'da beklenti üzeri faiz artışı
Rusya Merkez Bankası, faiz oranında 100 baz puan artırarak yüzde 8,50'ye çıkardı. Böylece Rusya'da yıl başından bu yana 425 baz puan faiz artışına gidilmiş oldu.
Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz oranında beklentilerin üzerinde 100 baz puan bir artışa gitti.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 7,50'den yüzde 8,50'ye çıktı. Piyasa beklenti faiz oranlarında 50 baz puan artış olacağı yönündeydi.
CBR, durumun temel tahminlerine paralel gelişmesi durumunda, gelecek toplantılarda da daha faiz artışı olasılığını açık tuttuğunu bildirdi.
Böylece yıl başından bu yana toplam 425 baz puan faiz artışına gitmiş oldu.
CBR'nin enflasyon hedefi yüzde 4 seviyesinde bulunuyor. Tüketici fiyatı en son yıllık yüzde 8,4 olarak açıklandı.
Banka bugünkü açıklamasında para politikasındaki sıkı duruşun göz önüne alındığında, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 4,0-4,5 seviyesine düşeceği tahmininde bulundu.