Rusya'da enflasyon düşüşünü sürdürüyor

Rusya'nın Ağustos ayında enflasyonu aylık bazda yaşanan düşüşün devamıyla yıllık bazda gerilemesini sürdürdü.

Rusya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 15,1'den yüzde 14,3'e geriledi. Piyasalarda da beklenti açıklananlarda aynı yöndeydi.

Enflasyondaki düşüş Rusya Merkez Bankası'nın(CBR) faiz indirim sürecinde elini güçlendirdi. CBR, Şubat ayında şok bir artışla yüzde 20 seviyesine çıkardığı faizi, son 5 toplantısında 1200 baz puan aşağı çekerek yüzde 8 seviyesine indirdi. Analistler, önümüzdeki toplantıda da faizde bir 50 baz puan indirim olabileceğini konuşuyorlar. CBR'nin bir sonraki toplantısı 16 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

CBR, yıllık enflasyonu yüzde 4,0 olarak hedefliyor.