Rusya'da enflasyon faiz kararı öncesi geriledi

Rusya'da enflasyon merkez bankasının cuma günü yapacağı toplantı öncesi, Nisan ayında gördüğü son 10 yılın en yüksek seviyesinden geri geldi.

Rusya Federal İstatistik Bürosu(Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı. Analistlerin beklentisi artışın yüzde 17,3 olacağı yönündeydi.

Fiyatlar Nisan ayında yüzde 17,8 ile 2002 yılı Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Rusya Merkez Bankası'nın cuma günü durgun tüketici talebi ve enflasyondaki gerileme nedeniyle faizleri 100 baz puan indirerek yüzde 10,00 seviyesine çekeceği tahmin ediliyor.

Analistler enflasyondaki durakmasanın geçici olmasına rağmen merkez bankasının para politikasını gevşetmesine izin verdiğini düşünüyorlar

Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi. Bir önceki ay artış oranı yüzde 1,6 seviyesinde bulunuyordu.