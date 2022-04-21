Rusya'da faiz indirimleri sürecek
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, 29 Nisan'daki toplantıda politika faizini düşürmeyi değerlendireceklerini açıkladı.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 29 Nisan'daki para politikası toplantısındaki %17 seviyesinde bulunan politika faizini düşürmeyi değerlendireceklerini açıkladı.
Nabiullina, Rusya'daki işlemlerini askıya alan VISA ve MasterCard'a alternatif olarak MIR banka kartlarının kullanımını kabul eden ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'ta faizi yüzde 9,50'den yüzde 20'ye yükseltmiş; 8 Nisan'da ise 300 baz puan düşürerek 17'ye indirmişti.
Bankanın açıklamasında, "Bugünkü faiz kararı, ivmelenen tüketici fiyat büyümesindeki risk dengesinin değişiminin, ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve finansal istikrara karşı risklerin bir yansımasıdır" denilmişti.