Rusya'da hizmet sektörü sert daraldı

Rusya'da hizmet sektörü faaliyetleri müşteri talebi ve yeni siparişlerdeki düşüşle mart ayında koronavirüsün gündelik hayatı felç ettiği Mayıs 2020'den bu yana en hızlı daralmayı yaşadı.

S&P Global'in satınalma yöneticileri endeksi (PMI) şubat ayında gördüğü 52.1 seviyesinden büyümeyi daralmadan ayıran 50 eşik değerinin altına inerek mart ayında 38.1 seviyesine geriledi.

Rusya'nın hizmet sektöründe yer alan şirketler üretim maliyetlerinde seri artışlar yaşarken maliyet enflasyonu anketin yapılmaya başladığı 2001 Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Aylık olarak düzenlenen ankete katılan şirketler hem yurtiçi hem de yurtdışı müşteri talebinde düşüş yaşandığı bildirirken istihdam seviyelerinde de Haziran 2020'den bu yana görülen en keskin düşüş bildirildi.