Rusya'da ilave faiz artırımları gündemde

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülkede artışını sürdüren enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüksek enflasyonun, toplumun refahına zarar verdiğine işaret eden Nabiullina, “Enflasyon insanları daha da yoksullaştıran gerçek bir beladır. Bizi gerçekken endişelendiren yüksek enflasyon beklentileri ve bunun mali davranışları etkileme şekli, insanların enflasyondan ne kadar korktuğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Nabiullina, gerçekleştirdikleri son toplantıda faiz oranını yüzde 7,5’e yükselttiklerini anımsatarak, “Rusya Merkez Bankası, enflasyonun yükselmemesi için mutlaka müdahale etmelidir. Bu nedenle, faiz oranında gelecek toplantılarda ilave artırımları değerlendireceğiz. İnsanların güvenini kaybetmemek için enflasyonu hedef seviyeye geri döndürmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Ülkede faiz oranının yüzde 5 ila 6 seviyesine uzun süre dönmeyeceğini vurgulayan Nabiullina, “Söz konusu seviyelere dönüş 2023'ün ortalarından daha erken olmayacak. Enflasyonun yüzde 4’lük hedefe dönmesini sağlamak ve bu seviyede tutulabilmesi için bu gerekli bir durum.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’da yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,13’e çıkarak, şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.