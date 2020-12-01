Rusya'da imalat PMI düşüşe devam etti

Rusya’da imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasımda bir önceki aya göre 0,6 puan gerileyerek 46,3 puana düştü.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit'in açıkladığı, Rusya’nın kasım ayına ilişkin imalat PMI verilerine göre, endeks kasımda bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 46,3 puana geriledi. Bu değerle endeks, mayıs ayından bu yana en sert düşüşünü gördü.

Böylelikle endeks, COVID-19 salgını nedeniyle ekim ayından sonra bir kez daha düşerek bu yıl ikinci defa küçülme sürecine girdi.

Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Veriler, COVID-19 salgınının Rusya’daki talebe yönelik önemli etkisini gösteriyor. Ancak, yeni ihracat satışları, mütevazı olmasına rağmen ufak bir ışık verdi. Tedarik zincirindeki aksamalar da belirginliğini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Rusya'da sanayi üretimi endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 5,9 düşmüştü.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5 arasında küçülmesi bekleniyor.