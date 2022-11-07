  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'da otomobil satışları yüzde 62,8 düştü
Takip Et

Rusya'da otomobil satışları yüzde 62,8 düştü

Rusya'da otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,8 azalarak 45 bine geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 62,8 azalarak 45 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 25 düştüğü belirtildi.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.