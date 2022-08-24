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Rusya'da otomobil üretimi yüzde 80,6 düştü

Rusya'nın sanayi üretimi yüzde 0,5 gerilerken otomobil üretimi yüzde 80,6 azaldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düşerken, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 yükseldi.

Rusya’da otomobil üretimi ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 düştü.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, savaş nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

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