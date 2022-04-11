Rusya'da yaptırımlar sonrası ilk temerrüt

Russian Railways JSC şirketinin geçen ay vadesi gelen ödemesini kaçırması sonucu temerrüde düştüğü ilan edildi. Ukrayna savaşı sonrası gelen ağır yaptırımların ardından ilk kez bir şirket için temerrüt kararı alındı.

Uluslararası kurum Kredi Türevleri Karar Komitesi'ne (Credit Derivatives Determinations Committee) göre 10 günlük ek süreyi kaçıran şirket yatırımcılarına 14 Mart’ta yapması gereken ödemeyi gerçekleştiremedi. Devam eden süreçte temerrüt riskine karşı yapılan sigortanın devreye girmesi ve kupon sahiplerinin ne kadar ödeme alacağının belirleneceği bildirildi.

100 yıl sonra temerrüde düşebilir

Karar yatırımcıların dikkatinin ülkenin iki tahvili için ödemelerin anlaşmalar izin vermemesine rağmen ruble üzerinden yapılması sonrası tahvillerin temerrüde düşme olasılığına odaklanması sırasında geldi.

İki tahvilin de 30 günlük ilave süresi olduğu ve temerrüde düşülmesi durumunda bunun son 100 yılda ülkenin temerrüde düşen ilk dış borçlanması olacağı belirtiliyor.

Ekonomi savaşında tonunu sertleştirdi

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı devletlerin Rusya'nın kamu borcunu temerrüde düşürmeye çalışması halinde, Rusya'nın yasal işlem başlatacağını söylerek, Moskova'nın Batılı devletler ile sürdürdüğü ekonomik savaşta tonunu sertleştirdi.

Kremlin yanlısı Izvestia gazetesine verdiği söyleşide Siluanov gazete ile gerçekleştirdiği söyleşide, "Tabii ki dava açacağız, çünkü yatırımcıların ödemelerini almalarını sağlamak için tüm gerekli adımları attık" dedi.

Siluanov, "Hem döviz hem de ruble olarak ödeme girişimlerimizi gösteren faturalarımızı mahkemeye sunacağız. Bu kolay bir süreç olmayacak. Tüm zorluklara rağmen davamızı etkin bir şekilde kanıtlamamız gerekecek" dedi.

"Rusya, yabancı alacaklılara ödeme yapmaya çalıştı"

Siluanov geçen hafta, Rusya'nın alacaklılarına ödeme yapıldığından emin olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etmişti.

Siluanov bugün yaptığı açıklamada ise, "Rusya iyi niyetle yabancı alacaklılara ödeme yapmaya çalıştı. Ancak, Batılı ülkelerin yürüttüğü kasıtlı politika, her şekilde yapay olarak insan yapımı bir temerrüt yaratmaktır" dedi.

Kaynak: Bloomberg, Reuters