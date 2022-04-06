Rusya'da yıllık enflasyon en yüksek seviyeye çıktı
Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 16,7 ile Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
AA
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Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 26 Mart-1 Nisan’ı kapsayan haftada önemli artışlar olduğunu açıkladı.
Haftalık enflasyon oranı yüzde 0,99 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 0,99 puan artarak Mart 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 16,7’e çıktı.
Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20’ye çıkacağını öngörüyor.
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