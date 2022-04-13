  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı
Takip Et

Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 17,5 ile Şubat 2002’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında 2-8 Nisan'ı kapsayan haftada önemli artış gerçekleşti.

Haftalık enflasyon yüzde 0,7 seviyesine çıktı. Yıllık enflasyon da 0,7 puan artarak Şubat 2002’den bu yana ilk defa yüzde 17,5'e yükseldi.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.

Dört ülkenin lideri Ukrayna'ya geldiDört ülkenin lideri Ukrayna'ya geldiDünya

 

Yellen: Yaptırımları baltalayanlara kayıtsız kalmayızYellen: Yaptırımları baltalayanlara kayıtsız kalmayızKüresel Ekonomi

 

7 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu

Rusya Haberleri

7 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu
Bu konularda ilginizi çekebilir
Rusya