Rusya'dan Apple'a 12 milyon dolarlık ceza

Rusya, Apple'a antitekel yasalarını ihlal gerekçesiyle 12 milyon dolar ceza verdi. Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi'nden (FAS)yapılan açıklamada, "Apple'a 26 Nisan'da antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 906 milyon rubleden fazla kar payı cezası verildi." ifadesi kullanıldı.

Apple ise söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu, buna karşı itirazda bulunacağını açıkladı. Global siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, Ağustos 2020'de Apple'ı cep telefonu uygulamaları pazarındaki konumunu kötüye kullanmakla suçlayarak, FAS'a başvurmuştu.