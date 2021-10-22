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Rusya'dan beklentilerin üzerinde faiz artışı

Rusya Merke Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 6.75'ten yüzde 7.5'e yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya Merkez Bankası politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa imza attı.

Banka politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 6.75'ten yüzde 7.5'e yükseltti. Beklenti faizin yüzde 7-7,25 düzeyine yükselmesi yönündeydi.

Böylece ülkede, mart ayından bu yana altıncı kez faiz artışına gidilmiş oldu. Faiz artışı mart ayında 25 baz puan ile başlamıştı. Sonraki aylarda yapılan artışlarla ise yüzde 7,50'ye yükselmiş oldu. Ayrıca temmuzdan bu yana en yüksek aylık artış gerçekleşmiş oldu.

Öte yandan Rusya Merkez Bankası, önümüzdeki toplantılarda da artırımların sürebileceği sinyalini verdi.

Banka, politika faizinin 2022’de ortalama yüzde 7,3-8,3 aralığında olmasını bekliyor.

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