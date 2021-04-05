Rusya'dan SWIFT’e alternatif çağrısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, merkezi Belçika’da bulunan ve bankalararası uluslararası ödeme bilgisi paylaşım sistemi olan SWIFT’e alternatifin geliştirilebileceğini söyledi.



Pankin, “Dijital para birimlerinin ve blok zincirinin hızlı gelişimi dikkate alındığında, uluslararası ödeme işlemleri için tamamen yeni bir teknoloji temelli olarak yeni bir tabanın oluşturulabileceği açık” ifadelerini kullandı.



Pankin’e göre, daha ileri teknolojili ve bu alanda tekel olmak amacı gütmeyen alternatiflerin geliştirilmesi, sadece jeopolitik gerçekliğe karşı gösterilen bir reaksiyon değil. Bu aynı zamanda dijital alandaki çağdaş gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, ödeme yöntemlerinin modernize edilmesi ihtiyacının karşılanması anlamına da gelecektir.



ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl sonunda Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılabileceğini söylemişti.