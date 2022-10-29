Rusya’dan Tahıl Koridoru açıklaması: Gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Ukrayna’dan tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz askıya aldıklarını ve sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatı için "Karadeniz Girişimi" uygulamasının bir parçası olarak oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanarak Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosunun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla büyük hava ve deniz saldırıları düzenlediği kaydedildi.

İngiliz uzmanlar tarafından yönetilen Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, söz konusu insani koridorun işleyişini sağlayan Rus gemilerine yönelik "terör eylemleri"yle bağlantılı olarak Rusya'nın karar aldığı bildirilen açıklamada, "Rus tarafı, Karadeniz Girişimi'ne katılan sivil kuru yük gemilerinin güvenliğini garanti edememekte ve bugünden itibaren anlaşmanın uygulanmasını süresiz olarak askıya almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul'da Ukrayna gıdalarının taşınmasını kontrol eden Ortak Koordinasyon Merkezindeki Rus temsilcilere gerekli talimatın verildiği de ifade edildi.

Ukrayna’dan açıklama: Sahte bahaneler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin, "Şimdi Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba Twitter'den yaptığı paylaşımında, "Rusya'nın Karadeniz tahıl girişimini sabote etme planları konusunda uyarmıştık. Şimdi Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor. Tüm devletleri, Rusya'dan açlık oyunlarını durdurmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.