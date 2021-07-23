Rusya'dan yeni 'sıkılaşma' adımı
Rusya Merkez Bankası, üst üste dördüncü kez faiz artırımına giderek politika faiz oranını yüzde 5,5'den yüzde 6,5'e yükseltti.
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 6,5'e yükseltme kararı aldı.
Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faizin artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.
Enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 100 baz puanlık artışla yüzde 6,5'e çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde salgın öncesi hacmine ulaşabildiği ve tüketici ile yatırım talebinin büyüdüğüne vurgu yapıldı.
Ülke ekonomisinin toparlanma sürecinde, enflasyonun düşürülmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.