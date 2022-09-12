Rusya’nın bütçe fazlası azalıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin bütçe gelirlerinin bu yılın ocak-ağustos döneminde 17,6 trilyon ruble düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi. Aynı dönemde Rusya'nın bütçe giderleri 17,5 trilyon ruble olurken, bütçe fazlası da 137 milyar ruble seviyesine geriledi.

Ülkede böylelikle ocak-temmuz döneminde 481 milyar ruble düzeyinde gerçekleşen bütçe fazlası yüzde 71 düşmüş oldu.

Rusya'nın yılın ilk 8 ayındaki petrol ve doğalgaz gelirleri de 7,8 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşti.

Uzmanlar, Rusya’nın artan petrol ve doğalgaz gelirlerine rağmen, yaptırımların etkisini hafifletmek için harcamalarını da artırdığını ve bu nedenle bu yıl bütçe açığı vermesinin olası olduğuna işaret ediyor.