Rusya’nın Dünya Turizm Örgütü üyeliği askıya alınabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, Rusya’nın üyeliğinin bugün yapılacak oylamada askıya alınacağını umduğunu açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü ilk Olağanüstü Genel Kurulunu düzenleyerek Rusya’nın üyeliğinin askıya alınıp alınmaması için oylama yapılacak.

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili yaptığı açıklamada, üye ülkelerin bugün yapılacak özel bir oylamada Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması lehinde oy kullanmalarını umduğunu aktardı. Pololikashvili "Herhangi bir çekimserlik korkuyla motive olur. Savaş karşısında korkmamalıyız, savaşa karşı dayanışma göstermeliyiz, iki aydır başka bir ülkeyi bombalayan bir ülkenin hakkının askıya alınmasından bahsediyoruz" dedi.

Rusya’nın turizm örgütü üyeliğinin askıya alınması için 160 üye devletin 3’te 2 çoğunluğu askıya alınmayı desteklemesi gerektiği bildirildi. Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması halinde, Rusya turizmi teşvik etmek için teknik destek sağlayan bu örgüte katılımını geçici olarak kaybedecek. Bu, Rusya için sembolik sonuçlar doğurabilecek bir önlem olarak görülüyor.

Seyahat fiyatlarının artması bekleniyor

Örgüt, Ukrayna’daki çatışmanın küresel turizmin canlanması üzerinde olumsuz etkileri olacağını ve turizm gelirlerinde 14 milyar dolara varan kayıplara ve seyahat fiyatlarında artışa neden olabileceğini tahmin ediyor. Öte yandan BM Genel Kurulu 7 Nisan’da Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya almıştı.