Rusya'nın rezervlerinde altın payı ilk kez doları geçti

Rusya'nın 583 milyar dolarlık rezervleri içinde altın payı 2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla ilk kez yüzde 23 oranına ulaşarak doları geçti.



Verilere göre 2018 yılında rezervlerde yüzde 40 olan dolar payı yüzde 22'ye indi. Doların rezervlerdeki payının azalmasında Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından alınan "de-dolarizasyon" adımları atılması kararı etkili oldu.



Rusya'nın rezervlerinde altın payının yükselmesinde altın fiyatında 2019-2020 Haziran ayları arasında yüzde 26 oranında yükseliş yaşanmasının da etkisi görüldü.