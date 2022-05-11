Rusya'nın uluslararası rezervleri 593 milyar dolara geriledi

Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerinin 1 Mayıs 2022 itibarıyla 1 Nisan'a kıyasla yüzde 2,2 azaldığını açıkladı.

Rusya'nın uluslararası rezervleri 606,3 milyar dolardan 593 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının, uluslararası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankası, söz konusu adıma karşılık hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

Batılı ülkelerdeki 31 şirket yaptırım listesinde

Öte yandan Rusya, aralarında Gazprom'un eski alt şirketlerinin de bulunduğu, Batılı ülkelerdeki 31 şirketi yaptırım listesine aldı.

Rus hükûmeti, başta Avrupa olmak üzere ABD ve Singapur'daki 31 şirketin yaptırım listesine alındığını yazılı bur açıklamayla duyurdu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un bir süre önce katılımını sonlandırdığı Almanya'daki eski alt şirketi Gazprom Germania GmbH de yaptırım listesine alınırken Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile ABD, Singapur ve İngiltere'deki eski Gazprom iştiraklerine de yaptırım uygulanacak.

Açıklamada, yaptırımların ne tür kısıtlamaları kapsayacağına yönelik detay paylaşılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle, Rus şirketlerinin yaptırım uygulanan kuruluşlara ürün ve ham madde ihracatının yanı sıra bunlarla iş yapılması yasaklanmış, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesine de izin verilmişti.