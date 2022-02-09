Rusya'ya olası yaptırımlar sonrası kredi notu uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yaptığı açıklamada, "Bizim temel senaryomuz Rusya'ya yeni yaptırımların negatif bir not adımını gerektirecek kadar ağır olmayacağı yönünde. Ancak bu senaryoya yönelik riskler son haftalarda daha ciddi hale geldi" dedi.

Fitch Ratings'in Rusya için kredi notu "durağan" görünüm ile BBB seviyesinde.

S&P Global: Olası yaptırımların Rusya'nın notuna "ılımlı" bir etkisi olur, savaş Ukrayna'nın notunu vurur

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Rusya ile bir çatışmanın yaşanmasının Ukrayna'nın kredi notunu vuracağını, Rusya'ya getirilecek yeni yaptırımların Rusya'ya ve bankalarına etkisinin en azında ilk aşamadı "ılımlı" olacağını savundu.

S&P yayınladığı raporda, "Mevcut jeopolitik çekişmenin ciddi şekilde tırmanması Ukrayna ekonomisi için büyük bir şok yaratabilir. Altyapıda ve ihracatta bozulma, mali baskılar ve finansal istikrarsızlık Ukrayna'nın kredi notu üzerinde baskı oluşturabilir" ifadelerine yer verdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, potansiyel yaptırımların, Rus devlet tahvillerine yatırımın tamamen yasaklanması gibi bir yaptırımın, Rusya'ya etkisinin hükümetin finansman maliyetlerini yükselteceğini, ancak mali ve makroekonomik istikrara ilk anda etkisinin büyük olasılıkla ılımlı olacağını vurguladı.