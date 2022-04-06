Rusya'ya yeni yaptırım beklentisi Avrupa piyasalarını baskılıyor

Avrupa hisse piyasaları, ABD ve birlikte hareket eden ülkelerin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağı beklentileriyle altı haftadan uzun bir sürenin zirve seviyelerinden geriledi.

Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımların ülkenin ekonomik izolasyonunu artıracağı ve küresel enflasyonun yükselmesine yol açması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi .STOXX, Fed'in öngörülenden daha sıkı bir para politikası izleyeceği yönünde endişelerin de baskı oluşturmasıyla Wall Street ve Asya borsalarına paralel olarak yüzde 0,3 geriledi.

Almanya'dan gelen sanayi verisi düşüşleri destekledi

Teknoloji .SX8P ve keyfi tüketici ürünleri hisselerindeki düşüşler kayıplara öncülük etti.

Almanya'da bugün yayımlanan resmi veriler, sanayi ürünleri siparişlerinde Şubat'ta arz sıkışıklığı, yükselen enerji fiyatları ve Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan belirsizliğin imalat faaliyeini baskılamasıyla yurtdışından gelen zayıf talep nedeniyle beklentilerin üzerinde düşüş gerçekleştiğini gösterdi.

Veriler, ekonominin yavaşladığı yönünde endişeleri kuvvetlendirdi.

Şirketlere bakılacak olursa, Danimarka'nın rüzgar türbini üreten şirketi Vestas VWS.CO, Rusya'dan çekileceğini açıklamasının ardından yüzde 2.3 geriledi. Vestas'ın Rusya'da iki fabrikası bulunuyor.

Fransa hisse piyasası .FCHI dünkü seansta yaklaşık bir ayın en kötü performansını göstermesinin ardından bugün yüzde 0.3 geriledi.

Fransız Le Monde gazetesinde yer alan anket, Le Pen'i destekleyen seçmen sayısının son haftalarda artmasına rağmen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ayın sonunda gerçekleşecek seçimlerde 10 Nisan'daki ilk turda öne geçeceğini, 24 Nisan'daki ikinci turda ise seçimi kazanacağına işaret etti.