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Salgın sonrası ilk kez bir ülkenin notu 'yatırım yapılabilir' seviyeye çıkarıldı

Yeni Zelanda, koronavirüas salgınının başından bu yana notu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilen ilk gelişmiş ekonomi oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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S&P Global Ratings, Yeni Zelanda'nın kredi notunu yükseltti. Yeni Zelanda, koronavirüas salgınının başından bu yana notu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilen ilk gelişmiş ekonomi oldu.

S&P, beklenenden hızlı ekonomik toparlanmaya işaret ederek Yeni Zelanda'nın yabancı para cinsinden kredi notunu AA'dan AA+ seviyesine ve yerel para cinsinden kredi notunu AA+'dan AAA seviyesine çıkardı.

Görünüm 'durağan' olarak belirlendi. S&P Global açıklamasında, "Yeni Zelanda, Covid-19 salgınından gelişmiş ekonomilerin çoğundan daha hızlı toparlanıyor. Aşağı yönlü riskler devam etse de, biz Yeni Zelanda'nın mali göstergelerinin gelecek birkaç yılda toparlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.