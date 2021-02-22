Salgın sonrası ilk kez bir ülkenin notu 'yatırım yapılabilir' seviyeye çıkarıldı

S&P Global Ratings, Yeni Zelanda'nın kredi notunu yükseltti. Yeni Zelanda, koronavirüas salgınının başından bu yana notu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilen ilk gelişmiş ekonomi oldu.



S&P, beklenenden hızlı ekonomik toparlanmaya işaret ederek Yeni Zelanda'nın yabancı para cinsinden kredi notunu AA'dan AA+ seviyesine ve yerel para cinsinden kredi notunu AA+'dan AAA seviyesine çıkardı.



Görünüm 'durağan' olarak belirlendi. S&P Global açıklamasında, "Yeni Zelanda, Covid-19 salgınından gelişmiş ekonomilerin çoğundan daha hızlı toparlanıyor. Aşağı yönlü riskler devam etse de, biz Yeni Zelanda'nın mali göstergelerinin gelecek birkaç yılda toparlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.