Samsung Electronics'in net kârı yüzde 64 arttı

Samsung Electronics dördüncü çeyrekte net karını yüzde 64 artırdı. Net kar 6,6 trilyon won seviyesinden 10,84 trilyon wona çıktı.

Dördüncü çeyrekte rekor satış rakamlarına ulaşan Samsung, 76,57 milyar dolar ciro elde etti. Geçen yılın aynı döneminde ciro 61,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Analistler cironun 75,5 trilyon won ve net karın 10,7 trilyon won olmasını bekliyorlardı.

2021 yılının tamamında Samsung'un net karı yüzde 51 artarak 39,9 trilyon won olurken, ciro yüzde 18 artışla 279,6 trilyon won seviyesine ulaştı.