SARB faiz artırdı
Güney Afrika Merkez Bankası, gösterge repo faiz oranını 25 baz puan artırdı.
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Güney Afrika Merkez Bankası(SARB), gösterge repo faiz oranını25 baz puan artırdı.
SARB'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,75'e çıktı. Piyasaların beklenti de faiz oranında değişiklik olmayacağı yönündeydi.
SARB en son 2020 yılı Temmuz ayında faizi 25 baz puan indirmişti. Banka son 8 toplantısında faiz değişikliğine gitmemişti.
Güney Afrika'da enflasyon yıllık yüzde 5,0, çekirdek enflasyon yüzde 3,2 seviyesinde bulunuyor.