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Sberbank, dijital varlık ihraç ve takası lisansı aldı

Rusya Merkez Bankası, ülkenin en büyük bankası Sberbank’a dijital finansal varlıkları ihraç ve takas etme lisansı verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede dijital varlıkların ihraç ve takas edilmesine yönelik iki kuruma lisans verildiği belirtildi. Sberbank’ın yanı sıra bir başka finans kurumu Lighthouse’a da lisans verildiği belirtildi.

Sberbank'tan geçen yıl yapılan açıklamada, bankanın Sbercoin adlı bir dijital varlık çıkarmaya hazırlandığı duyurulmuştu.

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