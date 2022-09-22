Schabel: Almanya'nın resesyona girmesi kaçınılmaz olabilir

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi ekonomisinde duraksama beklendiğini, ancak Alman ekonomisinde durumun "daha kötü" olduğunu belirterek, "Almanya'da bir resesyon kaçınılmaz olabilir" dedi.

Alman ekonomisinin resesyona girmesi halinde büyük çaplı işten çıkarmalar olmayacağını tahmin eden Schnabel, "Ancak insanlar artan fiyatların etkisini hissedecekler" dedi.

Ekonomideki yavaşlamanın enflasyonu aşağı çeken bir etkisinin olacağını ancak, ECB'nin faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini de belirten Schnabel, Ekim ayında 50 baz puanlık mı 75 baz puanlık bir artırıma mı destek vereceği konusunda ise yorum yapmadı.