Schnabel: ECB'nin faiz artırması gerekli olabilir

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon bekleyişlerini ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerine itmesi halinde Banka'nın faiz artırması gerekebileceğini söyledi.

Schanbel, "Faiz oranlarını artırmak enerji fiyatlarını düşürmez. Ancak eğer yüksek cari enflasyon enflasyon bekleyişlerinin kontroldan çıkması tehdidi yaratır ise fiyat istikrarını koruma görevimiz doğrultusunda buna yanıt vermemiz gerekebilir. Yüksek enerji fiyatı enflasyonunun uzun süre devam etmesi gelecek için yüksek enflayon beklentilerine yol açabilir" dedi.

Enflasyonun öngörülenden uzun süre yüksek kalabileceğini belirten Schnabel, "Enflasyonun kısa vadede yükselmeye devam etmesi riski var, ancak yıl sonuna doğru kademeli şekilde düşmesi büyük olasılık" ifadelerini kullandı.

Para politikasının normalleşmesi sürecinin verilere bağlı olacağını ve kademeli şekilde gerçekleşeceğini de anlatan Schnabel, "Eğer enflasyonun orta vadede hedefimizin üzerinde kalacağına yargısına varırsak, para politikasını uygun şekilde ayarlarız. Yüzde 2 enflayon hedefine doğru ilerleme bize varlık alımlarını adım adım azaltma imkanı veriyor" diye konuştu.