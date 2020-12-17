Schnabel: Halkın euroya olan desteği yaşanan krizlere rağmen yüksek

Hamburg Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen seminerde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, COVID-19 salgınının ateşlediği finansal krizden bu yana kamuoyunun ECB'ye olan güveninde ciddi düşüş olduğunu da ifade etti. ECB'nin kamuoyu ile iletişimi iyileştirmesi, yetki ve görevlerini netleştirmesi gerektiğini belirten Schnabel, bunun güvenin yeniden inşa edilmesini sağlayacağını, Banka'nın para politikasının etkinliği üzerinden 'doğrudan' pozitif etki yaratacağını da savundu.

Schnabel konuşmasında, oluşturulan AB Toparlanma Fonu'nun mümkün olduğu kadar verimli şekilde kullanılması gerektiğini, bu Fon'un Avrupa Birliği üyelerinin "büyüme potansiyellerine" pozitif katkı yapacağını da belirtti.