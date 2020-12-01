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Schnabel: PEPP bir sene daha uzatılabilir

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, coVI-19 teşvikleri ve PEPP'in bir sene daha uzatılabilecğeini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, COVID-19 krizi ile mücadeleyi sağlamlaştırmak adına Pandemi Acim Varlık Alım Programı'nın (PEPP) bir sene daha uzatılabileceğini söyledi.

Schnabel, ECB'nin teşviklerinin toparlanmayı desteklemeyi hedeflediğine işaret etti ve teşviklerin mali duruşu gevşetmek için değil sürdürülebilir olması için hazırlandığını hatırlattı.

Daha önce bir diğer ECB üyesi Philip Lane, PEPP'in gerektiği kadar uzatılacağını söylemişti.