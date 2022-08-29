Schnabel: Resesyon olsa bile sıkılaştırma devam etmeli

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, merkez bankalarının kamuoyunun güvenini kaybetme riski ile karşı karşıya olduklarını savundu ve ekonomilerini resesyona soksa bile enflasyon ile mücadele için faiz artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Jackson Hole merkez bankacılar sempozyumunda konuşan Schnabel, "Bir resesyona girsek bile, para politikasını normalleştirme yolunda devam etmeliyiz. Eğer enflasyon bekleyişleri kontrolden çıkar ise, ekonomi üzerindeki etkisi çok daha kötü olur" dedi.

Politika yapıcıların enflasyonu hedef seviyeye çabuk şekilde geri getirmek konusunda "güçlü kararlılık" göstermeleri gerektiğini belirten Schnabel, "Eğer halk merkez bankalarının ekonomik büyümeye yönelik riskler karşısında gardlarını düşürmelerini bekler ise, eğer merkez bankaları enflasyon ile mücadeleyi erken bırakırlar ise, çok daha kesin bir düzeltme görme riski ile karşı karşıya kalırız" diye konuştu.