SEC'ten biri Türkiye'de olmak üzere 15 kişi hakkında suç duyurusu

ABD sermaye piyasaları düzenleme kurumu (SEC), küçük şirketlerin hisselerinde manipülasyon yaparak 194 milyon dolardan fazla haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 kişi ve bir kurum hakkında suç duyurusunda bulundu.

SEC tarafından dün akşam yapılan açıklamada sanıklardan birinin Türkiye'de olduğu belirtildi.

New York mahkemelerine SEC tarafından yapılan üç başvuruya göre sanıklar küçük şirketlerin düşük değerli hisselerini topladı. Gizli ve koordineli çalışmalarla hisselerin değeri yükselten sanıklar değer artışından haksız kazanç sağladı.

Açıklamada, sanıkların kurduğu düzeneğin "SEC'in karşılaştığı en karmaşık küçük hisse dolandırıcılık sistemlerinden biri" olduğu belirtildi.

SEC sanıkların yakalanmamak için operasyonu denizaşırı ülkeler üzerinden yürüttüğü, şifreli mesajlaşma araçları kullandıkları ve karmaşık bir offshore hesap ağı kurduklarını belirtti.

Açıklamada diğer sanıkların Bahama adaları, Britanya Virjin Adaları, Bulgaristan, Kanada, Cayman Adaları, Monako, İspanya, ve İngiltere'de bulunduğu ifade edildi.