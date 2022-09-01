Şekerde arz fazlası bekleniyor

Uluslararası Şeker Örgütü (ISO) küresel şeker piyasasının 1 Ekim'de başlayacak 2022-23 sezonunda arz fazlası oluşmasını beklediğini bildirdi.

1 Ekim 2022-30 Eylül 2023 dönemini kapsayan sezonda küresel şeker pazarında arz fazlasının 5,5 milyon ton olması bekleniyor. 2021-22 sezonunda 1,3 milyon ton arz açığı oluşmuştu.

Ekonomistler Temmuz ayında yaptıkları tahminlerde 2022-23 sezonu için arz fazlasını 2,8 milyon ton olarak tahmin etmişlerdi.

Arz fazlası beklentilerinin yükselmesinde, Brezilya'nın üretiminin 33,1 milyon tondan 38,5 milyon tona çıkacağı beklentileri etkili oldu.