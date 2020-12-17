Senator Thune: Yeni yardım paketinde bireylere doğrudan ödeme de yer alacak

ABD'de Cumhuriyetçi Senator John Thune, Kongre'de müzakere edilmekte olan yeni koronavirüs yardım paketinde bireylere doğrudan ödemenin de yer alacağını söyledi. Thune, bireylere 600-70 dolar civarında doğrudan ödeme yapılacağını ifade etti.

Kongre'de gazetecilere açıklama yapan Thune, "Tüm tarafların bu yıl içinde yeni ver yardım paketini Kongre'den geçirme konusunda yeterince motive olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Senato Azınlık Lideri Chuck Shumer de yaptığı açıklamada, yeni yardım paketi üzerinde Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin bir uzlaşmaya varlalarının "çok yakın" olduğunu ifade etmiş, ancak henüz anlaşmaya varılmadığını da vurgulamıştı.