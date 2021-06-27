Senegal’den Dünya Bankası ile 453 milyon dolarlık anlaşma

Senegal ile Dünya Bankası arasında 453 milyon dolar değerinde 4 anlaşma imzalandı. Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, Dünya Bankası’nın Senegal Operasyonları Direktörü Nathan Belete ve Senegal Finans ve Bütçe Bakanı Abdoulaye Daouda Diallo arasında birçok sektörü kapsayan 4 anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Anlaşmaların koronavirüsle mücadele, elektriğe erişim, sınır güvenliğini güçlendirme ve toplumun kırılgan kesimindeki ailelere destek alanında imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaların toplam değerinin 453 milyon doları bulduğu ve 241 milyon dolarının COVID-19 ile mücadeleye destek için hibe edildiği vurgulandı.

Son anlaşmalarla, Dünya Bankası'nın Senegal ile imzaladığı ayrıcalıklı finansman desteği, tek bir mali yılda 898 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.