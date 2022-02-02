Seyahat ve turizmden 8,6 trilyon dolar katkı bekleniyor

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) küresel seyahat ve turizm sektörünün global ekonomiye olan katkısının, pandeminin etkilerinden toparlanmamanın başlaması ile birlikte 2022'de 8,6 trilyon dolara ulaşabileceğini bildirdi.

WTTC tarafından yapılan sor araştırma, sektörde toparlanmanın hız kazanması halinde küresel ekonomiye katkının bu yıl pandemi öncesi seviyelere dönebileceğini ortaya koydu.

2019 yılında seyahat ve turizm sektörünün küresel ekonomiye katkısı yaklaşık 9,2 trilyon dolar olmuştu.

WTTC araştırmasına göre, seyahat ve turizm sektörünün toparlanmasının küresel istihdama katkısı da 2020 yılına göre yüzde 22 artarak 330 milyonun üzerine çıkabilir.