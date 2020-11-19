"Sigortacılık sektörü zararları 107 milyar dolarlık tahmini aşacak"

Londra'da yerleşik olan sigortacılık ve reasürans piyasanın küresel kalbi olarak bilinen Lloyd's of London'ın başkanı Bruce Carnegie-Brown, pandemi döneminde sektör zararlarının önceki tahminleri aşacağını belirtti.

Carnegie-Brown, daha önce 107 milyar dolar olarak tahmin edilen sektörün pandemi bağlantılı zararlarının önceki tahminlerin üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Yönetici, pandemi bağlantılı taleplerin 16 ayrı iş hattı üzerinden kendilerine ulaştığını ifade ederken, "Başka bir durumda görülmeyecek bir gerçeklik var. Pandemi her yerde" dedi.