Sıkışmalar, güçlü talebe rağmen faaliyeti yavaşlattı

Can EMİR

COVID-19 aşı uygulamalarının daha fazla firmanın yeniden açılmasına ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine neden olmasıyla, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının bulunduğu Euro Bölgesi’ndeki özel sektör ticari faaliyetleri bu ay yeniden güçlü bir şekilde büyüdü. Euro Bölgesi’nin ticari faaliyetleri temmuzda görülen 20 yılın en hızlı artışından gerilese de 15 yılın en hızlı büyümesine yakın düzeyde tuttundu. Devam eden tedarik zinciri kesintileri faaliyetlerin daha hızlı büyümesini engellerken, Delta varyantına ilişkin endişeler iyimserliği sekteye uğratmaya devam ediyor.

IHS Markit'in açıkladığı Euro Bölgesi öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında, temmuz ayındaki 60,2 puandan, beklenti olan 59,7 puanın hafif altında kalarak, 59,5 puana çekildi. Bileşik PMI endeksini oluşturan hizmet ve imalat PMI’lar beklentilerin hafif altında kalarak sırasıyla 59,7 ve 61,5 puana çekildiler. Hizmet sektöründe son 2 ayın imalat sektörü ise son 6 ayın en düşük düzeyine geriledi.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson ağustos ayı öncü PMI verileri hakkındaki değerlendirmesinde, "Euro Bölgesi'nin ekonomik toparlanması ağustos ayında etkileyici bir ivme yakaladı. Delta varyantının yayılmasının bölge genelinde yaygın sorunlara, talebin azalmasına ve arz sorunlarına neden olmasına rağmen, firmalar pandeminin başlamasından bu yana en gevşek düzeye inen tedbirlerden faydalandı. Enfl asyonist baskıların şimdilik zirve yapmış olabileceğine dair bazı memnuniyet verici işaretler var” ifadelerini kullandı.

Almanya'da hem hizmet hem de imalat endeksleri büyüme bölgesinde kaldı ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinin toparlanma yolunda olduğuna işaret etti. Fransa’da, tedarik ve COVID- 19 sağlık protokolleri ile ilgili sorunlar nedeniyle özel sektör faaliyetleri temmuz ayına göre yavaşladı.

İngiltere'nin karantina sonrası ekonomik toparlanması, şirketler benzeri görülmemiş istihdam ve tedarik sıkıntısıyla mücadele ederken keskin bir şekilde yavaşladı, ancak güçlü enfl asyon baskıları azaldı.

ABD’de özel sektör faaliyeti keskin düştü

ABD’de de öncü bileşik PMI verileri de yavaşlamaya işaret etti. Ağustos ayı için bileşik PMI, beklenti olan 58,3 puanın altında, 55,4 puana gerileyerek 8 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Hizmet PMI 55,2 puana, imalat PMI ise 61,2 puana gerileyerek sırasıyla 8 ve 4 ayın en düşük düzeylerine geriledi. ABD’de üretim büyüme hızı, üst üste üçüncü ayda da yavaşladı. Hizmet sağlayıcılar ve üreticilerin kapasite üzerinde kısıtlamalara maruz kalmaları, iş faaliyetindeki genişleme hızını 2021'de görülen en yavaş düzeye çekti.

Euro Bölgesi’nde tüketici güveni beklenti üzerinde geriledi

Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı öncü tüketici güveni verilerine göre, hem Euro Bölgesi’nde hem de Avrupa Birliği'nde tüketici güveni ağustos ayında, geçtiğimi aya göre geriledi. Euro bölgesi tüketici güveni endeksi ağustos ayında, temmuz ayındaki negatif 4,4 puandan, Ağustos'ta negatif 5 puan olan piyasa beklentilerinin altında, negatif 5,3 puana çekildi. Avrupa Birliği’nde ise endeks, temmuz ayına göre 0,7 puan düşüşle negatif 6,3 puana geriledi.

Rapor, göstergenin her iki bölgede de pandemi öncesi seviyesine yakın veya üzerinde kaldığını kaydetti. Tüketici güven endeksinde görülen düşüşte Delta varyantına ilişkin tedarik ve istihdam endişelerine bağlı olarak enfl asyonist baskılar etkili oldu.