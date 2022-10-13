Şili Merkez Bankası bir kez daha faiz artırdı

Şili Merkez Bankası(BCC), enflasyon endişeleri ve küresel gelişmeler nedeniyle faizde piyasa beklentileri doğrultusunda 50 baz puan daha artışa gitti. Ancak BCC, bu artışla birlikte sıkılaştırma sürecinin sona erdiğinin işaretini verdi.

BCC tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 10,75'ten yüzde 11,25'e çıkarıldı. Piyasalarda beklenti de 50 baz puan artış olacağı yönündeydi.

BCC, böylece yüzde 0,50 seviyesinden başladığı artırım sürecinde 11 toplantıda toplam 1075 baz puan faiz yükseltti.

BCC'nin açıklamasında 2021 Temmuz'da başlayan bu döngünün maksimum seviyeye ulaştığı, enflasyonun hedefe yakınsamasını sağlamak için gereken süre boyunca bu değerde kalınacağının tahmin edildiği belirtti.

BCC'nin iki yıl sonraki enflasyon beklentileri yüzde 3'ün üzerinde kalmaya devam ediyor.

Açıklamada, "Makroekonomik senaryonun riskleri yüksek ve bunların kısa ve orta vadeli etkileri dikkatle değerlendirilmelidir. Kurul, bu olayların gelişimi konusunda dikkatli olmaya devam edecek ve para politikasını esnek bir şekilde yürütme taahhüdünü yeniden teyit edecek, böylece enflasyon ufkunda yüzde 3 hedefinin yer alması sağlanacak" değerlendirmesinde bulunuldu.

Şili'de enflasyon en son yüzde 13,7 olarak açıklandı.