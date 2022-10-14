Singapur'dan para politikasını sıkılaştırma adımı

Singapur Para Otoritesi (MAS), 14 yılın en yüksek seviyesine yakın seyreden enflasyonu dizginlemek için bu yıl dördüncü kez para politikasını sıkılaştırdı.

Ülkenin merkez bankası olarak kabul edilen MAS'tan yapılan açıklamada, Singapur dolarının nominal efektif döviz kuru politikası bandının orta noktasının yeniden merkezleneceği belirtildi. Bandın genişliği ve eğiliminde herhangi bir değişiklik olmayacak.

MAS, para politikasını daha da sıkılaştırmanın Singapur'un büyüme ivmesinin yavaşlaması beklenirken, fiyat baskılarının daha kalıcı hale gelmesine karşı eğilimin ihtiyatlı olduğunu değerlendirdi.

MAS, önümüzdeki birkaç çeyrekte fiyat baskılarının azaltılmasına yardımcı olmak için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekeceğinin işaretini de verdi.

MAS, enflasyonist beklentileri ve desteği azaltmak için para birimini bir politika aracı olarak kullanıyor.

Singapur'da enflasyon en son yüzde 7,5 olarak açıklandı.