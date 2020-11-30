SMIC ABD hükümetiyle yasağı görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yaptırımlar uygulayacağını iddia eden bir rapor ardından, Çinli yarıiletken üretici SMIC yeni ABD yönetimiyle yapıcı bir diyaloğa girerek olası yaptırım ve yasakların önüne geçmek istiyor.

SMIC'ten yapılan açıklamada, şirketin Çin ordusuyla bir bağı olmadığı ve sadece sivilller ve ticari son kullanıcılar için üretim yapıldığı belirtildi.

Daha önceki bir haberde, SMIC ve bir petrol şirketi olan CNOOC'nin, Çin ordusuyla bağı olması sebbeiyle ABD tarafından karalisteye alınacağı duyurulmuştu.