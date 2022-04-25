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SOCAR, Rus gazını rubleyle alacaklarına ilişkin iddiaları yalanladı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Rus gazına rubleyle ödeme yapacaklarına ilişkin iddiaları yalanladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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SOCAR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Basında, Azerbaycan'ın Rusya'dan aldığı doğalgazın değerini ruble ile ödediğine ilişkin haberler yer aldı. Bu bilgi gerçeği yansıtmıyor." ifadesine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu Dördüncü Departmanı Direktörü Denis Gonçar, Azerbaycan ve Ermenistan'la ticarette daha fazla ruble kullanmaya başladıklarını açıklamıştı.

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, Azerbaycan'ın, Rus gazı ödemelerinde rubleye geçeceği öne sürülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz." görüşünü paylaşmıştı.

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