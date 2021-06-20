Soğuk duş: Elmas sandılar kuvars çıktı

Ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinin Yürütme Konseyi Üyesi Ravi Pillay, uzman teknisyenler tarafından incelenen taşların kuvars kristalleri olduğunun belirlendiğini açıkladı. Pillay, "Yapılan testler, bölgede keşfedilen taşların bazılarının umulduğu gibi elmas olmadığını kesin olarak ortaya koyuyor." dedi.

Sığır çobanı buldu 'elmasa hücum' başladı

Eyalete bağlı Lady Smith kenti yakınlarındaki KwaHlathi bölgesinde, geçen hafta sığır çobanları parlak taşlar bulmuştu ve bunların elmas olduğu iddia edilmişt. Bunun üzerine çok sayıda madenci bölgeye koştu.

Taşların gerçekten elmas olup olmadığının tespit edilmesi için yerbilimcilerden ve hükümet yetkililerinden oluşan heyet görevlendirilmişti.

Eyalet yetkilileri, "elmasa hücumunun", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına yol açabileceğine dair endişelerini dile getirmişlerdi.