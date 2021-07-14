Solomon: Çin’in sınırlamaları ABD’de halka arzları geciktirecek

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Çin'in teknoloji sektörü üzerinde gözetimini artırma, yurtdışı piyasalara kote olmadan önce izin alınması zorunluluğu getirme gibi kısıtlayıcı adımlarının çok sayıda şirketin ABD piyasalarına kote olma planlarını geciktireceğini belirtti.



Solomon, "Çin hükümetinin attığı adımlar nedeniyle, Çinli teknoloji şirketlerinin bir kısmı şu noktada ABD piyasasına gelemeyecekler" dedi.



Çin hükümetinin özellikle teknoloji şirketlerinin yurt dışı piyasalara kote olmaları üzerinde daha fazla kontrol istediğinin şüphesiz olduğunu belirten Solomon, "Kendilerine bu kontrolü verecek adımlar atıyorlar" dedi.